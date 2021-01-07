Beş Örgütten Ortak Açıklama: Ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemeli

Ülkemizde faaliyet gösteren beş örgüt Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği ortak bir açıklama yaparak Başbakan Ersan Saner’in UBP iç sorunları ile uğraşmayı bırakıp ülkenin sorunlarının çözümüne odaklanması gerektiği çağrısını yaptı.

Yapılan açıklamada “ciddi bir kırılma yaşayan ekonomi ve özel sektör yeni bir tamamen kapanmayı kaldıramaz, ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemelidir” ifadeleri kullanıldı

Açıklama şöyle:

Covid 19 kaynaklı krizi, sağlık sistemini de ekonomik hayatı da alt üst etti.

Ülkenin gerçeklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, dışarıya kapanma ile birlikte başta turizm, inşaat ve eğitim olmak üzere, bu üç lokomotif sektörün desteklediği yan sektörler de ciddi zararlar görmüştür.

Geldiğimiz noktada dışa yönelik bir kapanma söz konusudur. Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu Güney Kıbrıs ve Türkiye başta olmak üzere, gelen yolculara karantina kararı zaten seyahat etmeyi mecburiyet dışında neredeyse imkansız hale getirmiştir.

Dışa yönelik kapanmayı dünyada da artan vaka ve ölüm oranlarına baktığımızda anlamakla birlikte, son ünlerde Sağlık Bakanı sayın Ali Pilli tarafından dillendirilen “içeride de 21 gün kapanma” aşamasına gelinmesini anlamamız mümkün değildir.

Belli ki, devletin diğer kurumları tarafından denetim ve uygulama noktasında yalnız bırakılan, artan vaka sayıları nedeniyle sağlık sistemi üzerinde artan yük, sayın Ali Pilli’yi çaresiz bir konuma getirmiştir.

Başbakan Ersan Saner, sadece UBP iç sorunları ile uğraşmayı bırakıp, ülkeye başbakanlık, sorunların çözümüne de liderlik sergilemeyi başarmak zorundadır.

Aksi, ülkeyi hükümet değil, Sağlık Üst Kurulu, sadece sağlık sistemini düşünerek yönetir konuma gelecektir.

Sağlık Üst Kurulu’nun geçtiğimiz haftalardan itibaren almış olduğu tedbirler, dışarıya yönelik tam bir kapanma, içeriye yönelik de sağlık seferberliği anlamına gelmekteydi. Buna çok sayıda sektörün acı çekmesi pahasına destek verdik.

Mart 2020’den bu yana ciddi kayıplar yaşayan sektörler, sağlık tedbirleri yanında ekonomik tedbirlerle de desteklenmelidir.

Beklenti, devletin kasasındaki parayı özel sektöre vermesi değil, özel sektörde dışa kapanmaya rağmen devam eden ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramamasıdır.

Sağlık Bakanı sayın Ali Pilli, her fırsatta “tamamen kapanma” diyerek, var olan ekonomik sorunlara, yeni sorunlar eklemektedir.

Dışa yönelik tedbirler ciddi acı verse de, katlandık. Ancak şu anda ciddi bir kırılma yaşayan ekonomi ve özel sektör yeni bir tamamen kapanmayı kaldıramaz.

Sağlık sisteminin şu anda var olan vakalarla baş edemeyeceğini düşünmüyoruz. Bu alan, gerekirse yeni istihdamlarla desteklenerek, mevcut personel yükü paylaşılmalı, ama ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemelidir.

Bu konuda, örgütler olarak duruşumuz bu noktadadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği



Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği

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07/01/2021 10:37