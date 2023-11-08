Beş sendika yarın Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

Kamuda yetkili beş sendika, “verilerin doğru zemin üzerinden açıklanmadığı” gerekçesiyle yarın Başbakanlık önünde toplanarak, basın açıklaması yapacak.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, beş sendikanın saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Yoksullaştırma adına çalışanların, asgari ücretlinin doğrudan etkileyen alım gücünü gerçek olmayan verilerle endekslemeye çalışan hükümet İstatistik Kurumunu üzülerek görüyoruz ki bu zor şartlarda halkın ve çalışanların alım gücüyle sınır tanımadan yoksullaştırma adına adım atmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTOEÖS ve KTÖS yarın Başbakanlık önünde sepetin güncellenmemiş olması, verilerin doğru zemin üzerinde açıklanmaması gerekçesiyle basın açıklaması yapacak.