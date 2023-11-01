Beş sendika yarın elektrik zammını protesto edecek

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01/11/2023

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Beş sendika yarın elektrik zammını protesto edecek

Kamuda örgütlü beş sendika, elektriğe zam kararını protesto için yarın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'ndan (KTAMS) yapılan duyuruda, KTAMS, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası'nın (KAMUİŞ) yarın saat 09.30’da Kıb-Tek önünde protesto eylemi yapacağı açıklandı. .

01/11/2023 10:14
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TAGS: elektrik zammı, protesto
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