Beş sendikadan eylem kararı

Kamuda yetkili beş sendika 17 Ağustos Perşembe, 2 saatlik eylem düzenliyor.

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15/08/2023

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Beş sendikadan eylem kararı

Kamuda yetkili beş sendika 17 Ağustos Perşembe, 2 saatlik eylem düzenliyor.

Eylemin, "zamlara", "hayat pahalılığına ve göç yasasına", "Emrullah Turanlı’ya verilen 59 Milyon Euro’ya", "Yaşanan ve önlem alınamayan kriminal cinayet olaylarına" ve "Önlenmeyen kontrolsüz göçe" dur demek ve protesto etmek için yapılacağı açıklandı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası'ndan (KAMUSEN) yapılan açıklamaya göre eylem, KAMUSEN, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) işbirliğinde, 18:00 ile 20:00 saatleri arasında, Başbakanlık Kavşağında düzenlenecek. Sendikalar, 18.30'da ise basın açıklaması yapacak.

15/08/2023 11:49
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TAGS: haber, kıbrıs
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