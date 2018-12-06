BES: Sorumlular yargı önünde hesap vermeli

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), yapımı yeni tamamlanmış bir yolda doğal afet sonucu ölümlerin yaşanmasının hiçbir izahı bulunmadığını belirterek, tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

BES Başkanı Mutafa Yalınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, doğal afet nedeniyle mağdur olan topluma geçmiş olsun dileğinde bulunarak, dün yaşanan felaket sonucunda hayatını kaybedenler olmasının kendilerini derinden yaraladığını kaydetti. Yalınkaya, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi

Yalınkaya, tüm beldelerdeki belediye emekçilerinin bu zor süreçte tüm imkanları zorlayarak, yaşanan doğal afetin önüne geçmek adına zaman mefhumu olmaksızın var gücüyle çalışmakta olduklarını vurguladı.

Mustafa Yalınkaya, sendika yönetimi olarak örgütlü bulundukları belediyelere ziyaretler gerçekleştirerek, yaşanan felaketi yakından inceleme fırsatı bulduklarını ve üyeleriyle görüşüp çalışmaları sırasında kendi can güvenliklerini herhangi bir şekilde tehlikeye sokmamalarını talep ettiklerini aktardı.

Yalınkaya, bu sürecin esasta ülkeyi yönetenler ve toplum için öğretici olması gerektiğini belirterek, “Gerekli dersleri yaşadığımız bu felaketin ardından çıkartmalı ve hükümet tarafından acil radikal adımlar atmalıdır” dedi.

Yalınkaya, yaşanması muhtemel yeni bir doğal afet karşısında bölge halklarının da kendilerini tehlikeye atmayacak şekilde belediye emekçileriyle birlikte diğer tüm görevli ekiplere yardımcı olmaları talebinde bulundu.





