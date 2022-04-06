Bes ve DEV-İŞ’in örgütlü olduğu belediyeler yarın Lefkoşa’da eyleme katılacak

BES ve DEV-İŞ sendika başkanları mecliste eylemcilere ve basına açıklama yaptı. Tasarının komitede görüşülmeye başlandığını belirtilerek, yasanın genel kurula gelip yasallaşmamasını istediklerini bu nedenle sendikaların toplantıdan çıktığını açıkladılar.

Dayatmalara karşı olduklarını anlatan BES ve DEV-İŞ örgütlü oldukları belediyelerin yarın Lefkoşa'da olacağını açıkladı.

Hükümetteki bazı milletvekillerinin belediyelerin kapatılmasına karşı olduğunu ancak Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun yerini sağlamlaştırmak ve Türkiye'den para almak için reformu geçirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

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06/04/2022 15:40