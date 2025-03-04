BES, yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacak

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem başlatacağını açıkladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediye çalışanlarının haklarıyla ilgili yıllardır çözüm bekleyen konuların artık daha fazla ertelenemeyeceğini vurgulayarak, “Bıçak kemiği kesti ve geçti. Artık geri adım yok” dedi.

Yalınkaya, 65/2007 Belediye Personel Yasası’nda gerekli tadilatların yapılması ve Sınav Tüzüğü’nün geçirilmesi taleplerini dile getirerek, yarın sabah İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını, mücadelelerinden geri adım atmayacakları söyledi.

Diğer sendikalara destek çağrısında da bulunan Yalınkaya, “Başbakan mesai bitimine kadar kamuoyuna açıklama yapar ve talimat verirse vazgeçeriz. Ancak aksi takdirde, bu tüzük geçmeden asla geri adım atmayacağız” dedi.

Belediye Emekçileri Sendikası yönetim kurulu üyeleri bugün BES Lokali'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında belediye çalışanları da hazır bulundu.

Basın toplantısında konuşan BES Başkanı Yalınkaya, 65/2007 Belediye Personel Yasası’nda yapılması gereken tadilatların yapılmadığını ve Sınav Tüzüğü'nün de 14 yıldır geçirilmediğini söyledi.

Sınav Tüzüğü geçirilmediği için yasanın ilgili geçici maddesinin de hala durduğunu ve bu nedenle yetkisiz görevlendirmeler yapıldığını ileri süren Yalınkaya, bunun da Sayıştay engeline takıldığını söyledi.

Yalınkaya, belediye hizmetlerinin en çok görünür kısmının sokaklar ve burada çalışan emekçiler olduğunu vurgulayarak, arka planda ise mali, idari, kent güvenliği, imar, su gibi hayati işlemleri yürüten memurların bulunduğunu hatırlattı.

-“Koca ilçe belediyelerinde bir tane yasal statüde Şube Amiri yok”

Belediye emekçilerini "gizli kahramanlar" olarak niteleyen Yalınkaya, “Ancak gelin görün ki koca ilçe belediyelerinde bir tane yasal statüde Şube Amiri yoktur. Çünkü Sınav Tüzüğü yok ve belediyeler münhal açamıyorlar” diye konuştu.

-"Sayıştay çelişkili kararlar alıyor, çalışanlar mağdur ediliyor"

Açıklamasının devamında Sayıştay Başkanlığı’nın tutumunu eleştiren ve Sayıştay’ın uygulamalarında çelişkili kararlar aldığını ileri süren Yalınkaya, Sayıştay'ın belediyelerdeki yapısal sorunlara çözüm üretmek yerine, çalışanları mağdur eden kararlar alındığını savundu. Yalınkaya, bu konuda Sayıştay Başkanına ulaşmaya çalıştığını ancak aramalarına geri dönüş alamadığını da aktardı.

"Belediyeler Reformu sürecinde verilen sözler tutulmadı"

İki sene önce Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı döneminde çok mücadele verdiklerini ifade eden Yalınkaya, "Bizler birleştirmeye karşı değildik. O dönemde belediyelerin mali ve idari olarak yapılandırılmaları, buna bağlı yasal düzenlemelerin yapılması sonrası bu birleştirmenin yapılmasını istedik. Çünkü bugünkü sıkıntıları yaşayacağımızı biliyorduk” dedi.

Geçmişte hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmelere de değinen Yalınkaya, belediyeler reformu sürecinde verilen sözlerin tutulmadığını da ileri sürdü.

Yalınkaya, dönemin İçişleri Bakanı olan ve şu anda Başbakanlık görevini yürüten Ünal Üstel’in, o dönemde işçilerin taleplerine duyarlılık göstererek yasal düzenlemeleri komite ve meclisten geçirdiğini ancak, Sınav Tüzüğü ile ilgili verilen sözlerin üzerinden 2 buçuk yıl geçmesine rağmen hala adım atılmadığını savundu.



Emekçilere gayri yasal görevler verildiğini ve işlerin yürütülmesi için attıkları imzaların da gayri yasal olduğunu öne süren Yalınkaya, bu durumun sorumluluğunun belediyelere ya da bu şekilde bir duruma düşürülen emekçilere ait olmadığını ifade etti.

-“Geri adım yok. Mücadele sahaya taşınıyor”

Yalınkaya, sorunun çözümü için bugüne kadar uzlaşı yolunu tercih ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getirerek, “Artık bıçak kemiği kesti ve geçti. Bu mücadeleden artık bir milim geri adım atma yok.” diye konuştu.

Gelinen noktada, mücadeleyi artık sahaya taşıyacaklarını ifade eden Yalınkaya, yarın İçişleri Bakanlığı önünde eyleme başlayacaklarını açıkladı.

- Hükümete çağrı: "Verilen sözler tutulsun, gayri yasallık giderilsin"

Yalınkaya, hükümete ve Başbakan Ünal Üstel’e de çağrıda bulunarak, belediyelerdeki personel statüsüne ilişkin verilen sözlerin tutulmasını istedi.

İki buçuk yıl önce Başbakan Üstel tarafından İçişleri Bakanı’na verilen talimatın hâlâ yerine getirilmediğini savunan Yalınkaya, yaşanan sorunların çözülmemesi nedeniyle eyleme çıkacaklarını söyledi.

"Gayri yasallık ortadan kaldırılmalıdır"

Belediyelerde çalışan memurların kadro açıklarının doldurulamadığını, işçi statüsünde olan ancak memur görevini yürüten personelin yasaya aykırı şekilde çalıştırıldığını ileri süren Yalınkaya, bu durumun düzeltilmesi için hükümetin adım atması gerektiğini ifade etti.

Yarın sabah İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını açıklayan ve Başbakan Ünal Üstel’i de eyleme davet eden Yalınkaya, Üstel’in İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Yerel Yönetimler Müdürü'nden hesap sorması gerektiğini görüşünü dile getirdi.

-"Hukuk zemininden ayrılmamak herkesin borcudur"

Yalınkaya, “Biz gayri yasal şekilde çalıştırılmaktan ve yasal zemine oturmayan imzalardan kurtulmak istiyoruz. Belediyelerimizde yasal zemine kavuştuğumuzda, iç barış da daha sağlıklı sağlanacaktır. Hukuk zemininden ayrılmamak herkesin boynunun borcudur. Biz sendika olarak hukuka ve yasalarımıza saygılıyız ve mücadelemizi bu çerçevede sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim kavgamız üyelerimizin yasal zeminde görevlendirilmeleri ve attıkları imzaların yasal olmasıdır." diyen Yalınkaya, mücadelelerinden geri adım atmayacaklarına da vurgu yaparak, diğer sendikalara destek çağrısında bulundu.

Yalınkaya, “Başbakan mesai bitimine kadar kamuoyuna açıklama yapar ve talimat verirse vazgeçeriz. Ancak aksi takdirde, bu tüzük geçmeden asla geri adım atmayacağız” diyerek sözlerine son verdi.