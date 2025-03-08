Beş yıl önce eşini kaybeden Özgü Namal ilk kez konuştu

'Kızıl Goncalar' disizinde 'Meryem' karakterini canlandıran Özgü Namal, hayatının en büyük kırılma noktalarından birini yaşadığı, eşi Ahmet Serdar Oral'ın kalp krizi nedeniyle ani vefatı hakkında açıklama yaptı.

"ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIM"

Instyle dergisinin 'öncü kadınlar' özel sayısına kapak olan ve Eylül Solakoğlu'na röportaj veren oyuncu, "Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese 'Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım' dedim" ifadelerini kullandı.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VARDI"

2015 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen, eşini kaybettikten 1 yıl sonra aralarında 18 ay olan çocukları Nefes ve Su'yla İstanbul'a dönen Özgü Namal, "Bu benim şahsi kararımdı. Ortada çok yoğun sevgi ve aşk varken, birini kaybettiğinizde, o öldüğünde siz de ölüyorsunuz. Çocuklarımla birlikte, yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Bir tohumduk, bekledik, içimize döndük şifalanmak için. Sonra topraktan yeniden doğduk, filizlendik. Şimdi de yavaş yavaş çiçek açmaya başladık beraber. Yaşarken çok zordu ama bugün geldiğim noktada, iyi ki öyle olmuş, tam tersi acının içimden geçmesine izin vermek istedim. Herkes de bana saygı duydu" diye konuştu.