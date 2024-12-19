Beşar Esad'ın hayatı Moskova'nın kontrolünde

Suriye'de HTŞ öncülüğünde gerçekleşen saldırılar sonrası Rusya'ya sığınan eski lider Beşar Esad, bu kez özel hayatındaki krizle gündemde.

“Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esad ve ailesine şu koşullar altında sığınma hakkı verildiğini doğruladı:

1. Beşşar'ın Rus makamlarının ön onayı olmaksızın siyasi faaliyette bulunması veya Moskova'yı terk etmesi kesinlikle yasaktır.

2. Esma Esad, Rus mahkemesi aracılığıyla boşanma davası açtı ve Moskova'dan Londra'ya gitmek için izin istedi; talebi halen değerlendiriliyor.

3. Beşar, ilgili makamlarca bir karar verilinceye kadar taşınır ve taşınmaz varlıklarına erişmekten veya bunları yönetmekten men edildi. Rusya'daki varlıkları arasında şunlar yer alıyor: 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve Moskova'nın prestijli gökdelen bölgesinde bulunan "Başkentler Şehri" kompleksindeki 18 daire.

4. Maher el-Esad'a henüz sığınma hakkı verilmedi; talebi inceleniyor. Kendisi ve ailesi şu anda ev hapsinde.”