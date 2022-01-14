Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK.

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başladı. Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Siyah beyazlılar maça, Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Doğan, Furkan, Recep, Sagal, Maxim ve Muhammet 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda 67. dakikada sahneye çıkan Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 ile geçti.

Bu sonuçla Beşiktaş, 32 puana yükseldi ve 6. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

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14/01/2022 21:25