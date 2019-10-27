Beşiktaş 1 Galatasaray 0

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye yükselterek 8. sıraya yükseldi. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise 13 puanla 7. sırada kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği son üç maçı gol yemeden kazandı. Galatasaray, ligde ezeli rakiplerine karşı oynadığı son 10 deplasman maçını da kazanamadı ve 5 gol atabildi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic maça yedek kulübesinde başladı, Galatasaray'da oğlu ameliyat olan Ryan Donk forma giyemedi. Sarı Kırmızılıların yıldızı Falcao da kadroya alınmadı. İlk yarı golsüz sona erdi. Beşiktaş 69'da Umut'la öne geçti.

Siyah beyazlılarda sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Ryan Donk forma giymedi

Galatasaray'da 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Ryan Donk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.

Ryan Donk, söz konusu paylaşımında, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre almıştı.

Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamadı.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

YEDEKLER: Utku, Erdoğan, Necip, Muhayer, Oğuzhan, Ljajic, Kartal, Erdem, Boyd, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

27/10/2019 21:16