Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ciro Immobile ve Gedson Fernandes kaydetti.

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti.

Bu sezon ligde oynadığı iki maçı kazanan siyah-beyazlıları, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Beşikaş'a 3 puanı getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 89'da Gedson Fernandes kaydetti.

Giovanni van Bronckhorst'un ekibi bu galibiyetle puanını 9 yaptı. Sivasspor ise ikinci yenilgisini alırken 4 puanda kaldı.

IMMOBILE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Ciro Immobile, Sivasspor karşısında da ağları havalandırdı.

İlk yarıda penaltıyı gole çeviren Immobile, Süper Lig'deki gol sayısını 3'e, tüm kulvarda ise 7'ye yükseltti.

UDUOKHAI İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.

MUÇİ İLK KEZ 11'DE

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.

Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.

ONANA KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.

Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'yi forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes'e forma veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi oynattı.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Dün vefat ettiği açıklanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba unutulmadı.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu.

Beşiktaş: 2 - Net Global Sivasspor: 0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 72 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 90+2 Emirhan Topçu), Rafa Silva (Dk. 90+2 Onur Bulut), Muçi (Dk. 62 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Camara, Radakovic (DK. 88 Bekir Böke), Sundberg, Murat Paluli, Turgunboev (Dk. 67 Balde), Charisis, Bieganski (Dk. 77 Moutoussamy), Pritchard (Dk. 88 Emrah Başsan), Manaj

Goller: Dk. 27 Immobile (Penaltıdan), Dk. 89 Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Immobile, Dk. 59 Al Musrati, Dk. 72 Rashica, Dk. 90+4 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 44 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Manaj, Dk. 90+ 5 Sundberg (Net Global Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı



5' Beşiktaş'ta Ciro Immobile, siyah-beyazlıların kullandığı serbest vuruş öncesinde Rey Manaj'a yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.



9' Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.



13' Rashica'nın ortasında Immobile şutunu Ali Şaşal'ın üstüne gitti.



18' Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Masukau'nun ceza sahasına gönderdiği topa Gedson Fernandes dokunamadı. Pozisyonun devamında Milot Rashica'nın ortası dışarıya çıktı.



24' Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Radakovic'in eline çarpan top sonrası siyah-beyazlılar penaltı bekledi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Beşiktaş penaltı kazandı.



27' GOL | Ciro Immobile, penaltıdan kaydettiği golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. | 1-0



41' Sivasspor'da Murat Paluli sarı kart gördü.



44' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



45+1' Arthur Masukau'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.



45' İLK YARI SONUCU | Beşiktaş 1-0 Sivasspor



57' Murat Paluli'nin şutu Mert Günok'ta kaldı.



59' Beşiktaş'ta Al-Musrati, Charisis'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



70' Sağ kanattan gelişen atakta Svensson ortasında önce Rafa Silva, sonrasında Semih Kılıçsoy topa dokunamadı.



72' Beşiktaş'ta Milot Rashica sarı kart gördü.



85' Mustafa Hekimoğlu'nun şutunu Ali Şaşal kurtardı.



89' GOL | Beşiktaş, Gedson Fernandes'le skoru 2-0 yaptı. | 0-2



90' MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Sivasspor