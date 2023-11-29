Beşiktaş, 2 ismin sakatlığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maçta ağrı hisseden Valentin Rosier'in yapılan tetkiklerinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptandığı bildirildi.

Arthur Masuaku'nun yapılan kontrollerde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı aktarıldı.

Her iki futbolcunun da tedavisine başlandığı belirtildi.