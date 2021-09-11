Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Türkiye Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş henüz 7. dakikada yeni golcüsü Batshuayi ile öne geçti. Yeni Malatyaspor bu golün şokunu atlatamadan 10. dakikada N'Koudou skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda bir kez daha Batshuayi ile güldü. Kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top Batshuayi'ye çarpıp ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık net skorla devirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçı öncesi önemli bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş kalesini gole açmıyor

Puanını 10'a yükselten Beşiktaş şu ana kadar 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar yoluna namağlup devam ederken şu ana kadar çıktığı maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı.

Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 7 kez havalandıran Kartal kalesinde hiç gol görmedi.

Önce Vida sonra Teixeira!

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına iyi bir başlangıç yaparken; Siyah Beyazlılar'da can sıkan iki sakatlık yaşandı. İlk olarak Vida sakatlanarak 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.

Sakatlığını yeni atlatan Alex Teixeira ise karşılaşmaya devam edemedi. Takımının ikinci golünün asistini yapan Brezilyalı 42. dakikada yerde kaldı ve 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

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11/09/2021 22:03