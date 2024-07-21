Beşiktaş, 3 hazırlık maçının programını duyurdu

Slovenya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta 3 hazırlık maçının programı belli oldu.



Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde 3 Hazırlık Maçı daha oynanacağı belirtildi.



Beşiktaş, bu hazırlık maçlarında Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor'la karşılaşacak.



Bu maçların ikisinin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, birinin ise Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.



Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:



24 Temmuz Çarşamba

18.00: Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)



27 Temmuz Cumartesi

20.00: Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu)



30 Temmuz Salı

18.00: Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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