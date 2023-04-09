Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Giresunspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

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09/04/2023

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Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Giresunspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

Siyah beyazlılar, 39 (Penaltı) ve 45+4'te Vincent Aboubakar ve 54. dakikada Redmond'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı. Giresunspor'un tek golünü 21. dakikada Rijad Bajic kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, 55 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Giresunspor ise 24 puanda kaldı.

09/04/2023 22:38
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TAGS: beşiktaş
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