Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Giresunspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.
09/04/2023
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Giresunspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk etti.
Siyah beyazlılar, 39 (Penaltı) ve 45+4'te Vincent Aboubakar ve 54. dakikada Redmond'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı. Giresunspor'un tek golünü 21. dakikada Rijad Bajic kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, 55 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Giresunspor ise 24 puanda kaldı.