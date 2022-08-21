Beşiktaş 3 puanı 4 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabakada galibiyete ulaşan taraf 4-1'lik skorla siyah beyazlı ekip oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri; Weghorst, N'Koudou, Jackson Muleka ve Valentin Rosier kaydetti. Konuk Fatih Karagümrük'ün Mbaye Diagne ile bulduğu gol, zorlu karşılaşmadan puan almak için yetmedi.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye çıkaran Beşiktaş, maç fazlası ve averajla ligin 2. sırasına yerleşti. Geçtiğimiz haftayı bay geçen VavaCars Fatih Karagümrük ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

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21/08/2022 23:43