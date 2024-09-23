Beşiktaş 3 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk etti.

Van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye değişiklik yapmadan çıkan Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku ile kurdu.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ile Ciro Immobile'yi oynattı.

İki isim sınırda

Beşiktaş'ta iki oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Al Musrati ve Masuaku, Eyüpspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Al Musrati; Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görürken, Masuaku da Samsunpor, Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.

İlk yarı

12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi.

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.

24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Immobile'ye aktardı. Immobile'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, topu çeldi. Eyüpspor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı.

57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Rafa Silva, altıpas çizgisi önünde topa topuğuyla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

58. dakikada kontratak şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sağ kanattan ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Eyüpspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1.

79. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında Rashica'nın müdahalesi sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Thiam, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, topu çeldi.

90+3. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabaka, siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisini sürdürürken, rakibine sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı

Süper Lig'e Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadığı ilk karşılaşmada Trabzonspor'la berabere kalırken, Eyüpspor'u yenerek puanını 13'e yükseltti.

Ligde tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Rashica ilk golünü attı

Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.

Immobile, 8 gole ulaştı

Eyüpspor karşısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü 90+3. dakikada penaltıdan atan Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı.

Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.

Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı.

Penaltılar VAR'dan geldi

Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren mücadelede atılan 3 golün 2'si penaltılarla geldi.

Eyüpspor'un 64. dakikada skoru 1-1 getirdiği penaltının yanı sıra 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlıların penaltısında da VAR devreye girdi.

Hakem Zorbay Küçük, Eyüpspor'un penaltısında yerde kalan Mame Thiam'ın kendisini aldattığını düşünerek verdiği sarı kartı inceleme sonrasında iptal etti.

Masuaku sarı kart cezalısı

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında başlayan Arthur Masuaku, 90. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan siyah-beyazlı oyuncu, son dakikalardaki penaltı pozisyonu sonrasında rakibiyle yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.

Beşiktaşlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Eski Beşiktaşlılar rakip oldu

Siyah-beyazlı takımın eski oyuncuları Caner Erkin, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla eski takımları Beşiktaş'a karşı görev yaptı.

Bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

"Beşiktaş'ı zorladığımızı, puan almayı hak ettiğimizi düşünüyoruz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "Maçın favorisi Beşiktaş'tı. Rakibimiz bu sene iyi başlangıç yapan, hedeflerine iyi ilerleyen bir ekip. Kaliteli oyuncuları var ve iyi bir teknik adamla anlaştılar. 2 Avrupa ve 5 lig maçını baz aldığımızda iyi sonuçlar elde ettiler. Bizim için iyi bir test maçıydı. Maç öncesinde kendi oyunumuzdan ödün vermeden oynayacağımızı söylemiştik. 90 dakikaya bakınca böyle oynadığımızı söyleyebiliriz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Beşiktaş'ı zorladığımızı, puan almayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu oyun önümüzdeki haftalar için referans olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavaş, siyah-beyazlı takıma UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapacağı maçta başarılar diledi.

"İyi bir takıma karşı galip geldiğimiz için memnunum"

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ikinci golün geç geldiğini kaydederek, "Kazandığımız için mutluyuz, zor bir maçtı. İyi ve futbol oynamayı isteyen bir takıma karşı oynadık. İlk golü bulduk, ikinci golü bulamadık. Daha iyi yapmamız gereken buydu. Penaltıdan gol yedik. 1-1'den sonra galip gelmek için fırsatları zorladık ve Semih'in penaltı pozisyonuyla golü bulduk. Bence net bir penaltıydı. Golden sonra rakip de cevap vermeye çalıştı ama duvar ördük. 5'li savunmayla rakibi karşıladık. İyi bir takıma karşı galip geldiğimiz için memnunum. Önümüzdeki haftalarda ikinci golü bulmayı daha iyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile deplasmanda yapacakları maça da değinen Hollandalı teknik adam, "Ülkeme gidecek olmaktan mutluyum. Türkiye'de geçirdiğim zamandan da çok zevk alıyorum ama insanın evine gitmesi özel bir durumdur. Ajax'ın yanı sıra Twente maçı da var. İki kez Hollanda takımlarıyla oynayacağız. Ajax, iyi ve taraftarıyla güçlü bir takım. Yeni bir takım kuruyorlar. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Avrupa'da yeni formatta ilk maçımızı oynayacağız. Sonraki turlara katılmak için puanlar almamız gerekiyor. Evimizden uzakta da olsak galip gelmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dün oynanan derbiyi izlediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Derbiler, özel maçlardır. En çok izlenen maçlar derbilerdir. Maçı izledim. Her iki rakibe karşı takımımı hazırlayacağız. Galatasaray'a karşı yeni oynadık. Fenerbahçe maçlarını izledik. Maçları kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Ajax'ı da izledim derbiden sonra. Takımımızı hazırlamamız gerekiyor. Her iki hocanın tarzını görüyoruz. Şu anda benim enerjim takımımı Ajax'a hazırlamak, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı değil." şeklinde konuştu.

"Kadroda olmayanların çok fazla çalışması gerekiyor"

Bugün kadroya alınmayan Ernest Muçi ile ilgili bir soru üzerine Van Bronckhorst, 12 yabancı oyuncunun kadroya yazıldığını vurgulayarak, "Bugün Muçi kadroda yoktu. 21 kişilik kadro oluşturuyoruz ve 11'le çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, oyuncuların durumuna göre kadroları oluşturuyoruz. Tüm hafta bu süreci takip ederek bu kararları alıyoruz. Herkesin her idmanda hazır olduğu görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Kadroda olmayanların çok fazla çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.