Beşiktaş 4. torbada yer alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, grup kuralarına 4. torbadan katılacak. Kura çekimi bugün 19.00'da İstanbul'da yapılacak.

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26/08/2021

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Beşiktaş 4. torbada yer alacak

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Monaco eşleşmesinde turu geçen tarafın Ukrayna ekibi olmasının ardından grup kuralarında 4. torbada yer aldı.

Kura çekimi bugün İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

İşte Devler Ligi'nde torbalar:

1. Torba: Chelsea, Manchester City, Bayern, Atletico, Villarreal, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Barcelona, Real, ManU, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. Torba: Ajax, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Porto, Salzburg, Atalanta, Zenit, Benfica

4. Torba: Beşiktaş, Club Brugge, Dinamo Kiev, Milan, Young Boys, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

26/08/2021 09:15
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TAGS: Beşiktaş, 4. torba, spor, haberkıbrıs,
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