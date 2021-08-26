Beşiktaş 4. torbada yer alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, grup kuralarına 4. torbadan katılacak. Kura çekimi bugün 19.00'da İstanbul'da yapılacak.
26/08/2021
Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Monaco eşleşmesinde turu geçen tarafın Ukrayna ekibi olmasının ardından grup kuralarında 4. torbada yer aldı.
Kura çekimi bugün İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
İşte Devler Ligi'nde torbalar:
1. Torba: Chelsea, Manchester City, Bayern, Atletico, Villarreal, Inter, Lille, Sporting
2. Torba: Barcelona, Real, ManU, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund
3. Torba: Ajax, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Porto, Salzburg, Atalanta, Zenit, Benfica
4. Torba: Beşiktaş, Club Brugge, Dinamo Kiev, Milan, Young Boys, Malmö, Wolfsburg, Sheriff