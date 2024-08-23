Beşiktaş 6 gollü maçtan avantajla dönüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı takımda Gedson Fernandes attığı iki golle müsabakaya damgasını vuran isim oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk oldu. Siyah beyazlı takım bir ara 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve gelecek hafta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

GEDSON FERNANDES'TEN İKİ GOL

Arena Thun Stadı'ndaki maçta Beşiktaş'ın golleri 21 ve 52. dakikalarda Gedson Fernandes ile 55. dakikada Al Musrati'den geldi. Lugano ise 34. dakikada Bislimi, 57. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (Kendi kalesine) ile goller buldu.

RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş ile Lugano arasında 29 Ağustos Perşembe günü rövanş maçı oynanacak. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

6' Gedson Fernandes'in Lugano ceza yayı üzerinden şutunda top üstten dışarı çıktı.

17' Steffen'in sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aliseda vurdu ancak Paulista topu çizgiden çıkardı.

GOL | 21' Paulista'nın uzun pasıyla Lugano ceza sahasına sol çaprazdan giren Gedson Fernandes'in yerden şutunda top ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

32' Rashica'nın sağ kanattan Lugano ceza sahasına ortasında kaleci Saipi topa sahip oldu.

GOL | 34' Tek paslarla gelen Lugano'da Bislimi, kale sahası sağ çaprazının 1-2 metre gerisinde topla buluşarak sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1

37' Lugano'da Steffen'in soldan kullandığı kornder arka direkte Vladi kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

40' Zanotti, Beşiktaş ceza yayının birkaç metre gerisinden şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

45+1' Beşiktaş'ta Mahmoud'a faul yapan Ndour sarı kart gördü.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47' Lugano'da Rafa Silva'ya faul yapan Doumbia sarı kart gördü.

GOL | 52' Rafa Silva'nın nefis topuk pasıyla topla Luganoceza sahası sağ çaprazında buluşan Gedson Fernandes'in şutunda top ağlara gitti ve Beşiktaş 2-1 öne geçti.

53' Rashica'nın pasıyla Lugano ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in şutun kaleci topu kornere çeldi.

GOL | 55' Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte Al Musrati topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

GOL | 57' Beşiktaş ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen sol ayak içiyle plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi. 3-2

58' Beşiktaş'ta Ndour'un yerine Onana oyuna girdi.

62' Lugano'da Doumbia ve Vladi oyundan çıktı, Grgic ve Przybylko oyuna girdi.

GOL | 63' Zanotti'nin sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına yerde çevirdiği topa Paulistan ayak koydu ve ters bir vuruşlar topu kendi ağlarına gönderdi: 3-3

65' Lugano ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in son çizgiye inerken ortaya çevirdiği topa Rafa Silva vurdu ancak kaleci çeldi topu.

71' Lugano'da Mahou oyuna girerken, Aliseda kenara alındı.

71' Beşiktaş'ta Muçi ve Mustafa Hekimoğlu oyunda, Rashica ve Immobile kenara alındı.

76' Lugano'da Rafa Silva'ya faul yapan Valenzuela sarı kart gördü.

78' Rafa Silva'nın Lugano ceza sahasına doğru orta olarak gönderdiği topa son olarak Onana kafayı vurdu. Köşeye giden topu kaleci Saipi çeldi.

84' Beşiktaş'ta Onana rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

85' Lugano'da Correia ve Bottani oyuna girerken, Mahmoud ve Bislimi kenara alındı.

90' Lugano ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi'nin şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

90+1' Hakem maçın sonuna en az 5 dakika ekledi.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Stat: Arena Thun

Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi (Dk. 85 Bottani), Doumbia (Dk. 62 Grgic), Mahmoud (Dk. 85 Dos Santos), Steffen, Vladi (Dk. 62 Przybylko), Aliseda (Dk. 72 Mahou)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour (Dk. 58 Onana), Rashica (Dk. 71 Muçi), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile (Dk. 71 Mustafa Hekimoğlu)

Goller: Dk. 21 ve 52 Gedson Fernandes, Dk. 55 Al Musrati (Beşiktaş), Dk. 34 Bislimi, Dk. 57 Steffen, Dk. 64 Paulista (Kendi kalesine) (Lugano)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Ndour, Dk. 84 Onana (Beşiktaş), Dk. 47 Doumbia, Dk. 76 Valenzuela (Lugano)