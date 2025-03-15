Beşiktaş, 9 Kişi Kalan Konyaspor’a Kaybetti!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Tümosan Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 9 kişi kalmasına rağmen aldığı bu kritik galibiyetle küme düşme hattından uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı.

Maçın Öne Çıkan Anları:

45. dakikada Uğurcan Yazğılı’nın golüyle Konyaspor öne geçti: 1-0

27. dakikada Konyaspor’da Melih Bostan kırmızı kart gördü.

64. dakikada Konyaspor Ndao’nun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Puan Durumu:

Beşiktaş, bu yenilgiyle 44 puanda kaldı ve üst sıralardan uzaklaşma tehlikesi yaşadı.

Konyaspor ise 31 puana yükselerek küme düşme hattından uzaklaşma adına kritik bir galibiyet aldı.

Beşiktaş, eksik kalan rakibi karşısında baskılı oynamasına rağmen skora ulaşamazken, Konyaspor’un savunmadaki direnci galibiyeti getirdi.