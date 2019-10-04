Beşiktaş 90+3'te yıkıldı

Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş'ta sakatlanan Güven Yalçın'ın yerine 27. Umur Nayır oyuna girdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Siyah-beyazlı takım baskılı oynadığı mücadelede girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Konuk Wolverhampton 90+3'te Willy Boly ile 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve İngiliz ekibi hanesine 3 puan yazdırdı.

Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup olmuştu. Wolverhampton ise İlk maçında sahasında Braga'ya 1-0 yenilmişti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Lens (Dk. 84 Gökhan Gönül), Caner Erkin, Güven Yalçın (Dk. 27 Umut Nayir)

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White (Dk. 62 Dendoncker), Jimenez (Dk. 79 Cutrone), Pedro Neto (Dk. 46 Traore)

Gol: Dk. 90+3 Boly (Wolverhampton Wanderers)

Sarı kartlar: Dk. 31 Dorukhan Toköz, Dk. 90+2 Abdullah Avcı (Teknik direktör), Dk. 90+4 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 67 Jonny (Wolverhampton Wanderers)

04/10/2019 08:47