Beşiktaş 90+5'de yıkıldı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Ciro Immobile, Gaziantep FK'nın golünü Maxim kaydetti.

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarım saat golsüz geçilirken siyah-beyazlılar, 31. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti. Devre bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümü Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçın sonuna 6 dakika uzatma eklenirken Gaziantep FK, Maxim'in 90+5'te attığı golle skora dengeyi getirdi.

Mücadele 1-1 tamamlanırken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17'ye, Gaziantep FK ise 5'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta da rakiplerine kaybetmedi.

Siyah-beyazlı takım bu sezon Trabzonspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında puan kaybı yaşadı, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, Gaziantep FK maçında da ağları havalandırdı.

Immobile, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 7 gol kaydetti.