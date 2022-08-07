Beşiktaş 90+6’da güldü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda iki takım da üretkenlikten uzak bir görüntü sergiledi. 57. dakikada Muleka-Kevin N'Koudou değişikliğiyle Beşiktaş maçta oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Siyah Beyazlılar, ileride daha sık çoğalırken tehlikeler yarattı. 67. dakikada Kayserispor, Ali Karimi'ye ikinci sarı kartın çıkmasının ardından konuk ekip 10 kişi kaldı. 77. dakikada Valerien Ismael, Kartal'ı çıkarıp yerine Cenk Tosun'u alarak başladı ve Beşiktaş çift forvete döndü. 85. dakikada Cenk Tosun meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta sahayı gösterdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Sonradan oyuna giren Cenk Tosun, duraklama anlarında peşpeşe gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı. Maçta son sözü 90+6'da Rachid Ghezzal söyledi. Ceza sahası dışından Weghorst'un bıraktığı topu klas bir vuruşla ağlarla buluşturan Ghezzal, Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetini ilan etti.

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07/08/2022 00:02