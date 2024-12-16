Beşiktaş, Adana deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında bugün Adana Demirspor’a konuk olacak. Mücadele, TRT Radyo 1’den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumunda oynanacak mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. 19.00’da başlayacak karşılaşma, TRT Radyo 1’den naklen yayınlanacak.

Son lig maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen siyah beyazlılar, 5 haftalık götü gidişata son verdi.

Serdar Topraktepe'nin öğrencileri, son sıradaki rakibini de mağlup ederek 2 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 7 lig maçında 1 kez yenildi.

Siyah beyazlı ekip, Adana Demirspor karşılaşmasına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Tedavileri süren Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve kart cezalısı Gedson Fernandes takımdaki yerini alamayacak.

Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu ise ceza sınırında yer alıyor.

Adana Demirspor cephesi

Ev sahibi Adana Demirspor henüz galibiyetle tanışamadı. 12 maçta 10 kez kaybeden Mavi lacivertliler, 2 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Sahasında puan alamayan Adana Demirspor, son 5 maçta ise sadece 1 kez fileleri sarsabildi.

Sakatlığı devam eden Andrew Gravillon Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.