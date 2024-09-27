Beşiktaş Ajax'a direnemedi

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Ajax - Beşiktaş mücadelesiyle devam etti. Siyah-beyazlılar maçı 4-0 kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Ajax deplasmanına sahaya çıktı.

Mücadele 4-0 Ajax lehine sona erdi. 31. dakikada Fitz-Jim, oluşan karambolde önüne düşen topa yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

51. dakikada Godts, karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı. 55. dakikada ceza sahası dışından vuran Taylor farkı 3'e çıkardı.

73. dakikada Godts'un bulduğu golle maçın skoru tayin edildi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş turnuvaya mağlubiyetle başladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu savunma arkasına sarktı. Dar açıdan vuruşunu yapan Mustafa kaleyi bulamadı.

16. dakikada Ajax gole yaklaştı. Fitz-Jim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa Fitz-Jim'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol taraftan ceza alanına giren Taylor'ın içeri çevirdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı. Fitz-Jim, oluşan karambolde önüne düşen topa yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Al Musrati'nin şutu az farkla dışarıya gitti.

51. dakikada Godts, karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 2-0.

53. dakikada Traore çaprazdan ceza sahasına girdi ancak vuruşu direkten döndü.

55. dakikada ceza sahası dışından vuran Taylor ağları buldu: 3-0.

73. dakikada Godts arka bölümde boş kaldı ve topu ağlara gönderdi: 4-0.

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

MUSTAFA HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.

Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.

ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK

Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.

Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi.

Van Bronckhorst, sol kanatta Joao Mario'nun yerine de Rafa Silva'yı oynattı.

2 BİN 500 BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE

Ajax-Beşiktaş müsabakasını yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi.

Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

SİYAH-BEYAZLILAR BU SEZON İLK KEZ MAĞLUP

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Beşiktaş, ilk yenilgisini Avrupa Ligi'nde aldı.

Beşiktaş, daha önceki Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ’IN AJAX KARŞISINDA GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi toplam 7 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, söz konusu 7 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 18 gol kaydetti..

AJAX’TA TANIDIK YÜZLER

Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor.

Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.

Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.