Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Beşiktaş Kulübü, forma sponsorluğu için Arçelik ile 3 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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09/02/2024

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Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Arçelik firması ile A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Üç sezonluk anlaşmanın toplam değerinin 193 milyon 593 bin 506 lira artı KDV olduğu duyuruldu.

09/02/2024 09:17
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TAGS: Beşiktaş, Arçelik, forma,
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