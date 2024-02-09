Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Arçelik firması ile A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Üç sezonluk anlaşmanın toplam değerinin 193 milyon 593 bin 506 lira artı KDV olduğu duyuruldu.