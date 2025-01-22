Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu farklı yenerek play-off'lara kalma şansını yükseltti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek ligde puanını 9'a yükseltti ve play-off'lara kalma şansını yükseltti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında ceza yayı önünde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan atağa çıkan siyah-beyazlılarda Muçi, pasını ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'ya çıkardı. Oyuncunun topuk pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topu önüne alan Rashica'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada Athletic Bilbao beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Nico Williams'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan De Marcos, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. Önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rafa Silva'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Rashica, topu yeniden ceza sahasına hareketlenen Portekizli oyuncuya aktardı. Penaltı noktasının birkaç metre önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Rafa Silva'nın şutunda, kaleci Agirrezabala açıyı kapatarak gole izin vermedi.

54. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın çaprazdan vuruşunda, Unai Nunez son anda araya girerek topu kornere gönderdi ve net bir pozisyonu önledi.

60. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Muçi'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası sol çaprazında kaleci Agirrezabala'yı geçtikten topu kale önüne çıkardı. Altıpasın hemen dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Rashica, yerden yaptığı sert vuruşta topu filelerle buluşturdu: 2-1

78. dakikada Beşiktaş fark ikiye çıkardı. Al-Musrati'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Rashica, topu ceza sahası içine çıkardı. Meşin yuvarlağı penaltı noktasına yakın noktada önüne alan Rafa Silva'nın şutunda, kaleciye çarparak havalanan topu Portekizli oyuncu çizgi üzerinde bir kez daha dokunarak ağlara gönderdi: 3-1

90+1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların atağında ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy, Serrano'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan geleni uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izleyen Julian Weinberger, Serrano'nun Semih'e yaptığı müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

90+2. dakikada kullanılan penaltıda topun başın geçen Joao Mario, meşin yuvarlağı kaleciyle ayrı köşelere gönderdi: 4-1

Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde puanını 9'a yükselterek play-off'lara kalma şansını yükseltti.

Solskjaer galibiyetle başladı

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı ilk maçında İspanyol ekibi karşısında etkili oyunuyla dikkati çeken Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nı dolduran taraftarlarının desteğiyle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bildi.

Norveçli teknik adam, maçın sona ermesinin ardından taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı. Kale arkasındaki taraftarların yanına giderek yumruk şov yapan Solskjaer daha sonra oyuncularını işaret ederek onları alkışlattı.

Rashica yıldızlaştı

Milot Rashica, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynadı.

17. dakikada attığı şık golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Rashica, Avrupa'daki ilk gol sevincini yaşarken, 60. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Olimpik Lyon maçında sakatlığı ve Bodo/Glimt müsabakasında ise izinli olduğu için forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ilk kez bir maçta üst üste iki gol kaydederken, Rafa Silva'nın 78. dakikada skoru 3-1'e getiren golünün pasını vererek siyah-beyazlıların galibiyetinde kilit oyuncu oldu.

Rashica, ligde tek golünü ise ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta kaydetmişti.

Rafa Silva paslarıyla parladı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, Athletic Bilbao karşısında attığı golün yanı sıra attırıdığı gollerle de maça damga vurdu.

Rashica'nın attığı ilk golde topuğuyla şık bir pas vererek takım arkadaşını ceza sahası önünde müsait duruma çıkaran Portekizli oyuncu, 60. dakikada yine Rashica'ya verdiği pasla ikinci golde büyük rol oynadı.

51. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, kaleciyi geçemedi ancak 78. dakikada topu filelerle buluşturarak skoru 3-1'e taşıdı.

Joao Mario penaltıdan siftah yaptı

Beşiktaş'ta performansı tartışılan isimler arasında yer alan Joao Mario, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Athletic Bilbao karşısında kaydetti.

Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından yapılan VAR incelemesi sonrasında verilen penaltı kararı sonrasında topun başına geçen Portekizli oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek 4-1'lik galibiyetin son golünü kaydeden isim oldu.

İkinci kez 4 golle kazandı

Beşiktaşlı taraftarlar bu sezon ikinci kez bir maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarlarına üzüntülü günler yaşatan siyah-beyazlı ekip, 2. haftada Antalyaspor maçında aldığı 4 gollü galibiyetin ardından ilk kez Athletic Bilbao maçını 4 golle kazanmayı başardı.

Beşiktaş, Adalı'dan sonra mağlubiyeti unuttu

Siyah-beyazlı takım, 29 Aralık 2024'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığı kazanan Serdal Adalı'nın görev yaptığı süre içinde oynadığı hiçbir maçta rakiplerine yenilmedi.

Bu süre zarfında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ile berabere kalan Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yenerken, Avrupa'daki ilk maçında Athletic Bilbao engelini farklı skorla aştı.

Galarreta'nın mücadelesi kısa sürdü

İspanyol ekibinde 61. dakikada Benat Prados'un yerine oyuna giren Ruiz de Galarreta sahada 6 dakika kalabildi.

Orta sahada girdiği ikili mücadelede sakatlanan Galarreta, oyuna devam edemedi ve 67. dakikada yerini Mikel Vesga'ya bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, "Çok iyi başladık ve harika bir sonuç aldık. Oyuncularımızın birbirleri için gösterdiği savaşma ruhu çok önemliydi. Taraftar, futbolcu olarak birbirimize kenetlenmiş olduğumuz gösterdik. Güçlü bir Athletic Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı üç günlük sürede oyuncularıyla özgüven üstüne konuştuğunu söyleyen Norveçli teknik adam kısa süre içinde yaptıklarını şöyle anlattı:

"Beraber yemek yedik, vakit geçirdik. Ekip ruhunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradaki oyuncular iyi karakterler. Akıllı ve savaşan bir şeklide oynamanın nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Futbol iyi hissetmekle alakalı bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse siz de iyi hissedersiniz. Takım arkadaşınız sizin için savaşırsa siz de onun için savaşırsınız. Defansta kompakt olmayı ve öne hızlı oynamayı istedim. Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile çok inanılmaz, heyecan verici top oynadılar. Arka dörtlü çok iyiydi. Hepsi istediğimi sahaya yansıttı ve takım olarak oynamayı gösterdi. Futbol aslında özgüvenle alakalı. Hiçbir oyuncu bilerek hata yapmak istemez. 'Siz oynamaya çalışın, sorumluluk bende' dedim. Bu özgüveni görmek istedim."

Adım adım ilerleyeceklerini kaydeden Solskjaer, "Oyunu domine etmek için daha çok çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. Her adımın üstüne biraz daha koyacağız. İlk adımı attık, bunun devamı gelecek. Antalyaspor maçında oyuncularımı, rakipleri ve ligi daha iyi tanımayı bekliyorum." dedi.

4 gollü galibiyete şaşırmadığını vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Böyle bir şeye şaşırmadım. Kalitemiz var. Özgüven aşılamamız gerektiğini söyledim oyuncularıma. Beşiktaş büyük maçlarda iyi skor alan bir takım. O yüzden bu sonuç sürpriz olmadı. Oyuncularıma kendilerine güvenmelerini söyledim. Şimdi bir sonraki maça bakmak lazım. Herkes çok savaştı. Jonas Svensson bugün dünyanın en iyi kanatlarından biri olan Williams'ı durdurdu, onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Takıma takviye ile ilgili bir soruya Solskjaer, "Odaklandığım nokta elimdeki oyuncuları geliştirmek. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor. Böyle oyuncuları geliştirmeyi düşünüyorum. Takviye yapılabilir ama antrenman ve maç kültürünü geliştirebilecek savaşacak oyuncular üzerine tercih yapacağız." diye cevap verdi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarların, istedikleri takımı görmedikleri için tepkileri vardı. Beşiktaş'ın kulüp değerlerini de önemsememiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarı şerefli, adil ve savaşarak, iyi oynayarak kazanan bir takım görmek istiyor. Bugünkü oyun da bu değerler üzerine bir oyundu. Taraftarla aramızda olan bu bağ devam etmeli. 'Siz çabalayın taraftar sizi sevecek, hata yaparsanız sorumluluk bende' dedim oyuncularıma. Atmosfer inanılmazdı. İngiltere'deki gibi ışık şov da vardı." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İspanyol ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde, Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Valverde, "3 gün önce maçımız vardı ama daha iyi olabilirdik. Beşiktaş'ın forvetlerini çok boş bıraktık. Galibiyete ihtiyaçları vardı ve agresif oynadılar. Bugün daha çok topa sahip olabilirdik. Sahada daha iyi olabilirdik. Fırsatlar da yakaladık. Atmosfer de çok güçlüydü. Bu şekilde oynamak zordu. Daha iyi olan Beşiktaş’tı ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

Beşiktaş'ın kendilerine problem çıkardığını söyleyen Valverde şunları kaydetti:

"4 gol yediysek bir şeyler kötü gitmiştir. Beşiktaş bugün bize problem çıkardı. Kontraataklarda pozisyon verdik. Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları ve iyi teknik direktörü var. Bugün Beşiktaş daha istekli olan taraftı. Bizim bunlardan ders çıkarıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Osasuna’ya karşı kazandık ama bugün kaybettik. Çünkü Beşiktaş daha güçlüydü. Biz de güçlü bir takımız, Beşiktaş da güçlü takım. Sonucu kabul ederek önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sezon için en farklı mağlubiyeti aldık. Rakiplere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa’da her zaman güçlü olmalısınız. Ben her zaman kazanmayı isterim. Beşiktaş’ın da sorunları vardı ama iyileştiler. Öğrenmemiz gereken konular var."

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Valverde, "Biz daima ileriye bakan bir takımız. Daima hücumu düşünüyoruz. 3-1 gerideyken oyuncularımla 'ileriye atak yapmalıyız' diye konuştuk. Averaj önemli ama Beşiktaş 3 oyuncuyla çok atak yakaladı. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçla Beşiktaş mücadelesini kıyaslayan Valverde, "Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var. O gün kazandık, bugün kaybettik. 'Fenerbahçe daha iyi' desem Beşiktaş taraftarı, 'Beşiktaş daha iyi' desem Fenerbahçe taraftarları kızacak." dedi.

Tüpraş Stadı'nda taraftarların oluşturduğu atmosfere değinen Valverde, "Sıradışı bir atmosfer vardı. Böyle atmosferi ben de seviyorum. Rakip ve hakem için zorlayıcı bir atmosfer ama böyle atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Mert Günok

Beşiktaş'ın deneyimli kaleci Mert Günok, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki file bekçisi, futboldan daha önemli şeylerin var olduğunu belirterek, "Sözlerime Bolu'daki faciadan dolayı çok fazla futbol konuşarak başlamak istemiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar ve ailelerine de sabır diliyorum. Bugün, yaşanan bu kötü olayın ardından maça çıkıp güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli. Biz bugün güzel bir gece geçirdik. Güzel bir taraftar desteği vardı. Stadımızı tamamen doldurmuşlardı. Eski dönemlerdeki Beşiktaş taraftarını bugün gördük. İyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli kaleci, Athletic Bilbao karşısında 100. maçına çıktığını anımsatarak, "Benim amacım futbolu Beşiktaş'ta bırakmak. Bunu daha önce de söylemiştim. Başkanımız geldikten sonra sözleşme konusuyla ilgilendi. Bugün 100. maçıma çıktım. Nice 100 maçlara çıkmayı diliyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına bir enerjiyle geldiğini belirten Mert Günok, "Üç günde 'bir şeyler değişti' dersek kendimizi kandırmış oluruz. Hocamız çok değerli bir insan, çok değerli bir oyuncuydu, değerli de bir hoca. İyi bir başlangıç olması onun için de önemliydi. Güzel şeyler yaşanacağına ben inanıyorum. Üç günde tabii bir şeyler değişmedi. Rakibin değerli bir takım olması, taraftarın desteğiyle bugünkü oyunu mümkün kıldı. O yüzden güzel bir galibiyet aldık." diyerek konuşmasını tamamladı.

Milot Rashica

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncusu Milot Rashica, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kosovalı futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk günden bu yana kendilerini motive ettiğinin altını çizdi.

Sahada takım olarak tüm oyuncuların birbirine yardımcı olduğunu belirten Rashica, "Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlerden dolayı duyduğum üzüntüyle cümlelerime başlamak istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İlk günden bu yana hocamız bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor. Heyecanlı birisi, bizi de motive ediyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olduk. Tüm takım birbirine yardım etti. Topları kazanıp sürekli öne oynadık. Bol gollü bir galibiyet de aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Son birkaç ayın kendileri için çok zor geçtiğini vurgulayan kanat oyuncusu, "Güvene, öz güvene ihtiyacımız vardı. Bunu ilk günden hocamız bize verdi. Bugün gösterdik ki hep beraber bir bütün olursak, taraftarımızla, camia olarak bütünleşebilirsek iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Bugün de iyi futbol oynadık. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraflardan övgüyle söz eden Milot Rashica, "Umarım böyle devam ederiz. Taraftarımız harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alarak ilerleyip yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.