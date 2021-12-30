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Beşiktaş, Atiba'nın golüyle turladı

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30/12/2021

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Beşiktaş, Atiba'nın golüyle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 5. tur maçında evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 61. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 kazanan Kartal, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İzmir temsilcisi Altay ile karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı 61. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 kazanan Kartal, son şampiyon apoletiyle yer aldığı kupada adını bir üst tura yazdırdı.

30/12/2021 22:38
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TAGS: Beşiktaş, Atiba’nın golüyle turladı
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