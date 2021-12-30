Beşiktaş, Atiba'nın golüyle turladı
30/12/2021
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 5. tur maçında evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 61. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 kazanan Kartal, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İzmir temsilcisi Altay ile karşılaştı.
Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı 61. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 kazanan Kartal, son şampiyon apoletiyle yer aldığı kupada adını bir üst tura yazdırdı.