UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 237 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 314 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 352 gol gördü.

Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M AG YG Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 7 6 1 - 15 6 TOPLAM 237 90 48 99 314 352

İkinci kez İsviçre takımıyla karşılaşacak

Lugano, Beşiktaş'ın ikinci kez karşı karşıya geleceği İsviçre takımı olacak.

Daha önce 2007-2008 sezonunda Zürih'le UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşan siyah-beyazlı ekip çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan eşleşmede rakibini saf dışı bıraktı.

İsviçre'de oynanan karşılaşmada Zürih'le 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı da 2-0 kazandı. Bu eşleşmede Beşiktaş'ın 3 golünü de Arjantinli futbolcu Matias Delgado kaydetti.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibiyle 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Aboubakar ve Cenk Tosun en golcü sıralamasında yükselmek için gol arayacak

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge karşısında 1 puanı getiren golü atan Cenk Tosun, gol sayısını 12'ye yükseltirken Oktay Derelioğlu'nun ardından Avrupa'da en fazla gol atan isimler Ricardo Quaresma ile Bobo'yu yakalamıştı.

Siyah-beyazlı ekibin diğer golcüsü Vincent Aboubakar'ın ise Avrupa'da 11 golü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da gol sevinci yaşayan Aboubakar, özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarındaki performansıyla dikkati çekti. Aboubakar, bu sezon Avrupa'daki 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı.

Kamerunlu futbolcu, Lugano karşısında bir gol bulursa siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu sıralamasında ikinci durumda bulunan isimler Quaresma, Bobo ve Cenk'i yakalayacak.