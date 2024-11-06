Beşiktaş Avrupa'da puanını 6'ya yükseltti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti.

26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

İkinci yarı

59. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Muçi'nin kafa pasıyla topu kontrol eden Rafa Silva, süratle sağ kanattan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Friedrich'ten döndü. Pozisyonun devamında Rafa Silva, meşin yuvarlağı Joao Mario ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top kaleci Friedrich'te kaldı.

64. dakikada gelişen Malmö atağında Kiese Thelin'in altıpasın önünden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Masuaku'nun dirseğine çarptı. Ardından Thelin'in dönen topa yaptığı vuruşta bu kez kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan bindiren Svensson'un ceza sahası içi çaprazından ortasında Muçi, arka direkte yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

85. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun pasında topu şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy, şık bir şekilde dönerek Jansson'dan sıyrıldı. Milli oyuncu, ceza yayının biraz sağından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Malmö farkı 1'e indirdi. Christiansen'in ceza sahası içi sol çaprazda yerden pasında Rieks, altıpasın önünde boş kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Sven Jablonski, ofsayt kararı verdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar veren hakem Jablonski, golü geçerli saydı: 2-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada genç futbolcuları Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle kritik 3 puan alan siyah-beyazlılar, geride kalan 4 haftada 2. galibiyetine imza attı.

Ligde Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında aldığı üst üste yenilgilerle şampiyonluk yarışında yara alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da ise Olimpik Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek peş peşe ikinci galibiyetini elde etti.

Rashica 4 maç sonra forma giydi

Kosova Milli Takımı'ndan sakat dönen Milot Rashica, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Tedavi sürecinde Süper Lig'de Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Rashica, Olimpik Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasında da takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı oyuncu 72. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girdi.

Muçi gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı takımın Malmö karşısında elde ettiği galibiyette katkı verdi.

Ligde üst üste Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muçi, Malmö karşısında kaydettiği golle peş peşe 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Paulista yine sakatlandı

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4 müsabakada takımını yalnız bırakan Gabriel Paulista, tedavisinin sona ermesinin ardından çıktığı ilk maçta bir kez daha sakatlandı.

Maç içinde yaptığı kritik müdahalelerle Malmö'nün gol girişimlerine izin vermeyen isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Paulista, sağlık ekibinin kontrolünün ardından 84. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Semih siftah yaptı

Beşiktaş'ın geçen en etkili oyuncularından biri olan 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Geçen sezon attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran genç futbolcu, Immobile'nin yokluğunda bu sezon ilk kez santrafor olarak görev yaptığı karşılaşmada fileleri buldu.

Genç oyuncu 85. dakikada Malmö yarı alanında rakibinden kaptığı topla hareketlenerek ceza sahası dışından çektiği şutla takımını 2-0 öne geçirdi.

Bu sezon 15. resmi maçında gol atan Semih geçen sezonu 12 golle tamamlamıştı.

Malmö'nün golü VAR'dan geldi

Malmö'nün 90+3. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Rieks'in kaydettiği golü hakem ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal ederken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerlilik kazandı.

Giovanni van Bronckhorst: Sonuçtan dolayı çok mutluyum

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi işlere imza attıklarını belirten Van Bronckhorst, "Sonuçtan dolayı çok mutluyum. İyi bir tepki verdik. Malmö, fırsatlar buldu. Biz bunları iyi savunduk. Yakaladığımız fırsatları ise değerlendirdik. Bizi puan tablosunda daha yukarılara çeken bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin bir sonraki aşamaya geçmek olduğuna vurgu yapan Hollandalı teknik adam, "İlk 2 maçta mağlubiyet yaşadık ancak Olimpik Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefimize daha çok yaklaştırıyor. Sonrasına bakacağız. Avrupa'da oynamak zordur. Beklenmedik skorlar olabiliyor. Mücadele etmeniz lazım. Maccabi Tel Aviv maçını da kazanırsak 9 puana ulaşarak gruptan çıkma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakada Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Semih Kılıçsoy'un performansıyla ilgili de konuşan Giovanni van Bronckhorst, "Semih, hem sol kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. İkinci yarıda daha çok tehlike yarattı, topu tuttu ve hareketliydi. Rakibine vücudunu dayayıp dönebilen ve her iki ayağıyla şut çekebilen bir oyuncu. Ceza sahası, en tehlikeli olduğu yer. Semih, iyi işlere imza atıyor ve gelişiyor. Onun adına mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Hollandalı teknik adam, ilk golde asist yapan Norveçli oyuncu Jonas Svensson'un iyi oynadığını ve milli takıma davet edilmesini beklediğini kaydetti.

Henrik Rydström: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu

İsveç ekibi Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström ise hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Rydström, "Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş, yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Geriye düştükten sonra düşüş yakaladık. Toparlanamadık. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak eden taraf olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.