Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu
22/08/2024
Beşiktaş, Jackson Muleka'yı sezon sonuna kadar Suudi Arabistan’ın Al-Kholood kulübüne kiraladı.
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'ın Al-Kholood takımına kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."22/08/2024 19:58