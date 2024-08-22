Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

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22/08/2024

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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

Beşiktaş, Jackson Muleka'yı sezon sonuna kadar Suudi Arabistan’ın Al-Kholood kulübüne kiraladı.

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'ın Al-Kholood takımına kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

22/08/2024 19:58
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TAGS: Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu
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