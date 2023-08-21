Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'un lisansını çıkardı
Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
21/08/2023
Beşiktaş, yeni transferi Baktiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Bakhtiyar Zaynutdinov, geçen sezon CSKA Moskova formasıyla 27 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Kazak ekiplerinden Taraz'da futbola başlayan Zaynutdinov, sırasıyla Astana, Rostov ve CSKA Moskova formalarını terletti. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde toplamda 181 maça çıktı. 24 gol, 16 asistle oynadı.