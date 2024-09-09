Beşiktaş bek transferinde girişimlerini hızlandırdı

Beşiktaş, İskoçya Premiership ekibi Rangers'ın formasını giyen James Tavernier'in transferinde girişimlerini hızlandırdı. Son olarak Celtic maçında taraftarların gösterdiği tepkilerden dolayı James Tavernier'in takımdan ayrılma kararı aldığı iddia ediliyordu.

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında iddialı bir takım kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar son olarak, İskoçya'da Rangers forması giyen 32 yaşındaki James Tavernier'i gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisini kadroda görmek istediğini ve yöneticilere futbolcu için olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre, yöneticilerin oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı ve maliyeti ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.

İngiliz futbolcu sağ bek olmasına rağmen oyuncu kariyerinde Rangers formasıyla toplam 467 maçta süre bulunurken 125 gol ve 131 asistlik katkı verdi.

Tavernier'in İskoç temsilcisiyle sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.