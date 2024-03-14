Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 yenerek finale yükseldi.

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14/03/2024

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 yenerek finale yükseldi.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.

Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.

14/03/2024 22:34
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