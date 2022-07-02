Beşiktaş Christian Fassnacht ile anlaştı

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02/07/2022

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Beşiktaş Christian Fassnacht ile anlaştı

Orta saha mevkii için harekata hız veren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Teknik direktör Valerien Ismael'in çok yönlü oyuncu talebini tam anlamıyla karşılayan Christian Fassnacht ile anlaşma sağlandı. Kariyerinde 8 farklı mevkide oynayan 28 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan siyah-beyazlılar, Young Boys ile pazarlıklara başladı.

Hücum bölgesindeki transferleri tamamlamaya çok yaklaşan Beşiktaş, orta saha için radarına aldığı Christian Fassnacht için de büyük bir adım attı.

Yönetim, kariyerinde 8 farklı mevkide oynayan ve joker olarak görülen tecrübeli futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro teklif yaptı. Ancak siyah beyazlılar, Young Boys'un 4 milyon Euro isteğine yanaşmıyor.

Sabah'ın haberine göre, Fassnacht'ı ve eşini geçtiğimiz günlerde İstanbul'a davet eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park ve tesisleri gezdirdi. İsviçreli, stadyuma ve İstanbul'a hayran kaldı. Böylelikle Fassnacht Beşiktaş'a olumlu yanıt verdi.

Artık siyah-beyazlılar bonservis pazarlığını bitirip oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

 

02/07/2022 14:04
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TAGS: Beşiktaş, Christian Fassnacht
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