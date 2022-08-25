Beşiktaş, Dele Alli'yi resmen açıkladı

Beşiktaş, Dele Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin transferi kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Delle Ali'nin maliyeti ne kadar?

Beşiktaş oyuncunun maliyetini açıkladı. Buna göre:

Kiralama bedeli ödenmeyecek.

Maaş: 2.2 milyon euro

Ayrıca aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

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25/08/2022 20:22