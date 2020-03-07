Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

Beşiktaş, Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Burak Yılmaz’ın 6. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru korudu ve devreye 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci devresi karşılıklı iki gole ve bol pozisyona sahne oldu. Ev sahibi ekip 88. dakikada Adem Ljajic ile 2-0 öne geçti. Konuk ekip, 90+3. dakikada İlhan Parlak’ın penaltıdan attığı golle umutlansa da sonuç değişmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 43’e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu ve Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı. Ankara ekibi üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, MKE Ankaragücü müsabakası öncesi tribünde “Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu” yazılı pankart ve bayrak açarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek mesajı verdi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

59. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Orgill'in çaprazdan şutunda, Karius topu direk dibinde kornere çeldi.

76. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın kaybettiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Ljajic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90+1. dakikada Vida'nın Rodrigues'e ceza sahası önünde yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeşler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest vuruş için hazırlık yaparken VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hükmetti. 90+3. dakikada topun başına geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng (Dk. 66 Diaby), N'Koudou (Dk. 78 Ljajic), Burak Yılmaz (Dk. 90 Umut Nayir)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan (Dk. 90+2 İlhan Parlak), Lukasik (Dk. 84 Scarione), Faty, Sedat Ağçay (Dk. 68 Lobjanidze), Rodrigues, Michalak, Orgill

Goller: Dk. 6 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 88 Ljajic (Beşiktaş), 90+3 İlhan Parlak (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 41 Lens, Dk. 47 Ruiz, Dk. 52 Elneny (Beşiktaş), Dk. 21 Orgill, Dk. 37 Lukasik, Dk.38 Sedat Ağçay, Dk. 82 Faty, Dk. 83 Michalak (MKE Ankaragücü)

Kaynak: TRT SPOR, AA

07/03/2020 10:17