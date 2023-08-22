Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile 24 Ağustos'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te ve 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı müsabakalar için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 24 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov, takımla ilk antrenmanına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maçta forma giyen futbolcular günü izinli geçirdi.

Beşiktaş, Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.