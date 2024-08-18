Beşiktaş dört dörtlük

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında Antalyaspor'u 4-2 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 23'te Ciro Immobile, 56'da Rafa Silva ve 90+5'te Muci kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 1. ve 51. dakikada Samudio'dan geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını bay geçerken, Antalyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.