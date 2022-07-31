Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ı ikna edemedi

Emirhan ilkhan Torino için gün sayıyor.

İtalyan ekibinin 4,5 milyon Euro serbest kalma ücretini ödeyerek transfer etmek istediği 18 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile yollarını ayırıyor.

Torino’nun teklifi sonrası siyah beyazlılar Emirhan’ın sözleşme şartlarında iyileştirme gitmek istedi. Fakat yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

18 yaşındaki oyuncu İtalyan ekibine transfer olma isteğini yineledi.

Transferin tamamlanması halinde Torino, Beşiktaş’a 4,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Emirhan İlkhan’ın bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20’si siyah beyazlı kulübe verilecek.

Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 18 yaşındaki oyuncu, yıllık 600 bin Euro ücret alacak.

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.

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31/07/2022 17:04