Beşiktaş Emlakjet Avrupa'da doludizgin

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta yoluna kayıpsız devam ediyor.

Akatlar Spor Kompleksi'ndeki oynanan Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija'y mücadelesi TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

İlk yarıyı 43-38 önde tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, karşılaşmadan 73-66 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu 18 sayı ile Beşiktaş Emlakjet'den Jonah Matthews oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlı temsilcimiz, organizasyonda 3'te 3 yaptı. Cedevita Olimpija ise 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ), Steve Bittner (Almanya)

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 18, Needham 7, Berkan Durmaz 4, Mitchell 12, Delgado 6, Hammonds 5, Berk Uğurlu 11, Yiğit Arslan 4, Kerem Konan 4, Samet Yiğitoğlu 2

Cedevita Olimpija: Sow 10, Cobbs 14, Blazic 4, Matkovic 3, Jones 6, Stewart 15, Armand 10, Scuka 4

1. Periyot: 20-17

Devre: 43-38

3. Periyot: 59-52