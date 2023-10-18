Beşiktaş Emlakjet Avrupa'da doludizgin
Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) A Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 73-66 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, organizasyonda 3'te 3 yaptı.
18/10/2023
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta yoluna kayıpsız devam ediyor.
Akatlar Spor Kompleksi'ndeki oynanan Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija'y mücadelesi TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.
İlk yarıyı 43-38 önde tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, karşılaşmadan 73-66 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer oyuncusu 18 sayı ile Beşiktaş Emlakjet'den Jonah Matthews oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlı temsilcimiz, organizasyonda 3'te 3 yaptı. Cedevita Olimpija ise 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ), Steve Bittner (Almanya)
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 18, Needham 7, Berkan Durmaz 4, Mitchell 12, Delgado 6, Hammonds 5, Berk Uğurlu 11, Yiğit Arslan 4, Kerem Konan 4, Samet Yiğitoğlu 2
Cedevita Olimpija: Sow 10, Cobbs 14, Blazic 4, Matkovic 3, Jones 6, Stewart 15, Armand 10, Scuka 4
1. Periyot: 20-17
Devre: 43-38
3. Periyot: 59-52