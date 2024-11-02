Beşiktaş evinde ağır yaralı: Üst üste ikinci yenilgi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı misafir takım 3-1 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall attı. Beşiktaş'ın tek golü ise 45+3'te Ernest Muçi'den geldi.

NUNO DA COSTA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa'nın golcüsü Nuno da Costa 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Geçen hafta lider Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alırken 20 puanla 4. sırada kaldı. 14 puana çıkan Kasımpaşa ise 9. basamakta bulunuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

EMİRHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ, IMMOBİLE SAKATLANDI

Beşiktaş'ın stoperi Emirhan Topçu 28. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Emirhan gelecek hafta oynacak olan Başakşehir - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan maçın ilk yarısını tamamlayan Ciro Immobile ise ağrı hissettiği gerekçesiyle ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Rafa Silva kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, Kasımpaşa ceza sahasına girmeden önce Sadık'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Siyah beyazlılar faul ve kırmızı kart bekledi ancak Zorbay Küçük, VAR'la görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.

15' Kasımpaşa ceza sahasına sol çaprazdan giren Muçi'nin yerden şutunda, kaleci Gianniotis uzandı ve topu kontrol etti.

22' Nuno da Costa'nın Beşikta ceza sahası dışı, sağ çaprazından sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

22' Beşiktaş ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in sol ayağıyla yerden şutunu kaleci Mert ayağıyla çıkardı.

28' Beşiktaş'ta Barak'a faul yapan Emirhan Topçu sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Emirhan gelecek hafta oynanacak Başakşehir - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

30' Hajradinovic'in Beşiktaş ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

34' Hajradinovic'in Beşiktaş ceza yayının bir iki metre gerisinde sol ayağıyla yerde sert bir şut çıkardı ancak top, kaleci Mert'in sağından az farkla yandan dışarı çıktı.

36' Nuno da Costa'nın pasıyla Beşiktaş ceza sahasına giren Fall'un yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

37' Kasımpaşa'da Gedson Fernandes'i formasından çeken Barak sarı kart gördü.

41' Immobile, Sadık'ı çalımlayarak sol çaprazda Kasımpaşa ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda vuruşunı yaptı ancak kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

GOL | 45+3' Arthur Masuaku'nun sol kanattan Kasımpaşa kale sahasına yaptığı ortada, arka direğe doğru gelen topa Ernest Muçi ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.