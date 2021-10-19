Beşiktaş evinde dağıldı

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19/10/2021

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Beşiktaş evinde dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaş ile Sporting, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.  

Sporting, 15. dakikada Coates'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar Larin'in 24. dakikada attığı golle skoru eşitledi: 1-1. 27. dakikada Coates kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2. 

Konuk ekip, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 44. dakikada Sarabia'nın penaltıdan attığı golle farkı Sporting 3-1 öne geçti.

Temsilcimiz 45+1'de Alex Teixera'nın golüyle farkı bire indirdi ancak VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 

89. dakikada Paulinho takımının 4. golünü attı. 

Sahadan 4-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, grupta 3 maç sonunda puansız son sırada yer aldı. Grupta ilk 3 puanını alan Sporting ise 3. sıraya yükseldi. 

 

19/10/2021 22:15
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TAGS: Beşiktaş evinde dağıldı, haberkibris,
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