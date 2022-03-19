Beşiktaş evinde yara aldı

Vodafone Park'ta oynanan mücadele zaman zaman etkili olan kar yağışının altında oynandı. Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Beşiktaş 16. dakikada Batshuayi ile 1-0 öne geçti. Konuk Atakaş Hatayspor, Lobjanidze'nin frikik golüyle 41. dakikada eşitliği sağladı: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti.

Zorlu deplasmandan berberlikle dönen Atakaş Hatayspor ise yenilmezlik serisini 4 maça, puanını da 47'ye çıkardı.

Bu arada Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi 18 yaşındaki Emre Bilgin korudu. Genç kaleci ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.

GOL: 16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

GOL: 41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

48. dakikada Ghezzal ceza alanına sağdan girdiği anda sert vurdu kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

53. dakikada Güven'in sol kanatta yerden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Ghezzal'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Josef'in kafa vuruşunda, kale önünde kendisine yönelen topu Batshuayi kötü bir kafa vuruşuyla auta gönderdi.

81. dakikada Rıdvan'ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal (Dk. 46 Serdar Saatçı), Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 76 Atiba), Ghezzal, Güven Yalçın (Dk. 66 Alex), Larin (Dk. 76 N'Koudou), Batshuayi

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 79 Saint Louis), Ribeiro (Dk. 90+6 Selimcan Temel), El Kaabi (Dk. 90+2 Bertuğ Özgür Yıldırım, Diouf

Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Al Kaabi, Dk. 62 Onur Ergün, Dk.90 Adekugbe, Dk. 90+6 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Can Bozdoğan (Beşiktaş)

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19/03/2022 20:50