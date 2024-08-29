Beşiktaş fark atarak tur atladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımını 5-1 yendi ve gruplara kaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımını konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlı takım 5-1 kazandı ve gruplara kaldı.

3-3'ün rövanşında Beşiktaş'a turu ve galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65. dakikada Gedson Fernandes, 70. dakikada Rafa Silva ve 90+2'de Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Vladi'den geldi.

RAFA SILVA KLASINI KONUŞTURDU

Rafa Silva, Lugano karşısında etkili oyunuyla alkış aldı. Portekizli yıldız, Gedson Fernandes'in attığı golün asistini aşırtma bir pasla yaptı. Silva attığı golde de aşırtma bir vuruşla fileleri sarstı.

IMMOBILE'DEN 5 MAÇTA 6 GOL

Karşılaşmaya attığı 2 golle damga vuran Ciro Immobile, siyah beyazlı takımdaki gol sayısını 6'ya çıkardı. İtalyan yıldız Beşiktaş formasıyla 5 maça çıktı.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda 36 takım mücadele edecek. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda yer alacak son takımlar play-off turundan gelecek. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi kura çekim 30 Ağustos cuma günü saat 14.00'te başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Lugano'da Rashica'ya faul yapan Valenzuela sarı kart gördü.

23' Masuaku'nun soldan kullandığı serbest vuruşta, Lugano kale sahasına düşen topa Paulista kayarak dokunmak istedi ancak yetişemedi.

GOL | 7' Beşiktaş atağında Masuaku'nun uzaktan şutunu kaleci çeldi, boşta kalan topa Immobile kafayla tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

13' Immobile, Lugano ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı ancak savunma topu çizgiden çıkardı.

28' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Gedson Fernandes sarı kart gördü.

29' Beşiktaş atağında Rashica sağdan ceza sahasına girerken karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Saipi ayaklarıyla çeldi topu.

32' Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde, Semih ön direkte kafayı vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

41' Immobile savunmanın arkası atılan pasla kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Saipi çeldi topu. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde önünde bulan Semih'in vuruşunda ise savunma topu çizgiden çıkardı.

42' Rakibine faul yapan Semih Kılıçsoy sarı kart gördü.

İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

46' İkinci yarı başladı. Lugano'da Mahmoud ve El Wafi oyundan çıkarken, Doumbia ve Mai oyuna girdi.

47' Aliseda, Beşiktaş ceza sahasına sol çaprazdan girerken sert bir şut çıkardı ancak top üstten dışarı gitti.

51' Vladi'nin Beşiktaş ceza yayından yerden şutunda top yanda auta çıktı.

GOL | 59' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bislimi'nin ortaya çevirdiği topa Vladi ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

61' Beşiktaş'ta Steffen'e faul yapan Emirhan Topçu sarı kart gördü.

GOL | 65' Semih'in pasıyla Lugano ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Rafa Silva, ayak içiyle savunma arkasına harika bir aşırtma gönderdi. Bu pası alan Gedson Fernandes top yere inmeden sağ ayağıyla kale sahası sol çaprazsından vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

67' Beşiktaş'ta Semih'in yerine Muçi oyunda.

GOL 70' | Rafa Silva, Rashica'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ceza sahasına girdikten sonra harika bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1

71' Lugano'da Grgic'in yerine Bottani oyuna girdi.

GOL 71' | Gedson Fernandes'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 4-1

77' Lugano'da Zanotti ve Vladi'nin yerine Guillard ve Cimignani oyunda.

78' Beşiktaş'ta Immobile ve Rashica'nın yerine Mustafa Hekimoğlu ve Ndour oyuna giriyor.

87' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in yerine Can Keleş ve Salih Uçan oyuna girdi.

90+1' Bislimi, Ndour'un formasını çekti ve hakemden sarı kart gördü.

GOL | 90+2 Salih'in soldan ceza sahasına çevirdiği topa Muçi vurdu ancak kaleci topu çeldi. Dönen topa kale sahasında vuran Salih topu ağlara gönderdi: 5-1

Ve maç sona erdi... Beşiktaş, Lugano'yu 3-3'ün rövanşında 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 87 Salih Uçan), Rashica (Dk. 78 Ndour), Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Muçi), Immobile (Dk. 78 Mustafa Hekimoğlu)

Lugano: Saipi, Zanotti (Dk. 77 Brault), Papadopoulos, El Wafi (Dk. 46 Mai), Valenzuela, Grgic (Dk. 71 Bottani), Mahmoud (Dk. 46 Doumbia), Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi (Dk. 77 Cimignani)

Goller: Dk. 7 ve 71 Immobile, Dk. 65 Gedson Fernandes, Dk. 70 Rafa Silva, Dk. 90+2 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 59 Vladi (Lugano)

Sarı kartlar: Dk. 5 Valenzuela, Dk. 90+2 Bislimi (Lugano), Dk. 28 Gedson Fernandes, Dk. 42 Semih Kılıçsoy, Dk. 61 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk eden Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maça göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

İsviçre'deki ilk maçta Cher Ndour'a forma verip Semih Kılıçsoy'u yedek soyunduran teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Dolmabahçe'deki müsabakada ise Semih'i sahaya sürerek, Ndour'u kulübeye çekti.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku'dan kurdu.

Orta sahanın merkezine Gedson Fernandes, Al Musrati'yi yerleştiren siyah-beyazlı teknik direktör, hücum hattında Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

30 Ağustos coşkusu

Beşiktaş Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde kapalı tribünün alt bölümünü kaplayan büyüklükte Türk bayrağı açtı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nı büyük oranda doldurdu. Takımların sahaya çıkışı esnasında UEFA'nın Avrupa Ligi için bestelediği müzik yerine İzmir Marşı çalındı.

Daum ve Eriksson unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson ve Beşiktaş'ın eski teknik adamlarından Christoph Daum unutulmadı.

İki teknik adam için maç öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.