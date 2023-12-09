Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Son dönemde iki ezeli rakibin maçlarındaki sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkat çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 28 müsabakada hakemler, toplam 18 kırmızı ve 172 sarı Kart gösterdi.

Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 84 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 28 derbide 90 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 84 de sarı kart gördü.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 28 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 12 kırmızı ve 88 sarı olmak üzere toplam 100 kart gösterildi.

Son 6 derbide 43 kart çıktı

İki takım arasında yapılan son 6 müsabakada futbolcular, 2 kırmızı ve 41 sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 8 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

2021-2022 sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin söz konusu sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

Geçen sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakipler ikişer kez sarı kart gördü. Aynı sezonun rövanş maçı ise uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Söz konusu derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertliler, penaltıdan yararlanamazken siyah-beyazlılar 10 kişi geriden gelerek deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti. Bahse konu karşılaşmada Beşiktaş'a 1 kırmızı kartın yanı sıra her iki ekibe de 3'er sarı kart gösterildi.