Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı
İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman seyircisinin alınmasına karar verdi.
06/12/2023
İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman seyircisinin alınmasına karar verdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu, derbi için Deplasman Seyircisi kararını açıkladı.
İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününde yer alacağı belirtildi.
Buna göre 1814 Fenerbahçe taraftarı, derbiyi Tüpraş Stadyumu'nda takip edebilecek.