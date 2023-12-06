Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı

İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman seyircisinin alınmasına karar verdi.

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06/12/2023

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı


İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman seyircisinin alınmasına karar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu, derbi için Deplasman Seyircisi kararını açıkladı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününde yer alacağı belirtildi.

Buna göre 1814 Fenerbahçe taraftarı, derbiyi Tüpraş Stadyumu'nda takip edebilecek.

06/12/2023 13:54
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