Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.

Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.