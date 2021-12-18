Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 354. randevu

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 353 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 130 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 148'er gol attı.

Geçen sezon Beşiktaş yenilmedi

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Kadıköy'de ligin ilk yarısında oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kadıköy'de 59. maç

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 58 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sahasında Fenerbahçe 83, Beşiktaş 76 kez gol sevinci yaşadı.

Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 40 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 57 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 50 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

Derbiler hırçın geçiyor

İki takım arasında oynanan son 24 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 147 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 24 derbide 80 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 74 de sarı kart gördü.

Beşiktaş daha hırçın

Rekabetteki son 24 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı.

Son 2 derbide 1 kırmızı, 16 sarı kart

İki takım arasında yapılan son 2 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 16 sarı kart gösterildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Geçen sezonun Vodafone Park'ta oynanan rövanşında ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

Rekabetten ilginç notlar

İki rakip arasında geride kalan 353 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 97 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

Golcüler

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.

Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

En çok forma giyenler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait.

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

En erken gol Bolic'in

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı.

İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı.

Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.

İki takımda da oynayanlar

Rekabetin 97 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan.

Bir maçta en çok gol atan futbolcu Zeki Rıza Sporel

Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki ikinci randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.

İlk resmi maç berabere

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı.

Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kendi kalesine gol atanlar

Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes, Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.

İlk lig maçı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı.

İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İki takımda da gol atanlar

Rekabetin 97 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı.

Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutcu, Mert Nobre, Tümer Metin, Mamadou Niang ve Gökhan Gönül, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.

İlk gece maçı

İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı 12 Haziran 1960'ta, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı.

Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.

En çok görülen sonuç: 1-0

Rakiplerin geride kalan 353 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 97 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.

Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

Hasret maçları

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi.

Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 maç üst üste kazanarak, rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde üç karşılaşma hükmen sonuçlandı.

Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanmasına rağmen Beşiktaş oyuncusu Mehmet Ekşi'nin çift sarı kartla oynadığının anlaşılması üzerine sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazandığı halde elenmekten kurtulamadı.

İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mustafa Denizli, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi.

İki takım arasında 2017-2018 sezonunda oynanan karşılaşma da yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kaldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında iki takım 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

"Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?" tartışması

Rakiplerin 16 Kasım 1991'deki maçı, beraberinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açtı.

Fenerbahçe Stadı'nda 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği kamuoyunda uzun süren tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Semih Yuvakuran, Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu çıkarırken; maçın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile "gol" kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyetin uzun süren itirazları, sonucu değiştirmedi. Maçın oynanmasından 17 yıl sonra yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre meşin yuvarlağın, 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek, tartışmalara son nokta konmuştu.

Pancu kaleye geçti

İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde yaşandı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi derbiye damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı.

Bilica kazdı, penaltı kaçtı

Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda çok ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etti.

İnönü'deki son derbi Beşiktaş'ın

İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı.

3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünün sahibi oldu.

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 9 kişiyle yenilmedi

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynanan lig maçında eksik kalmasına rağmen rakibine mağlup olmadı.

Sarı-lacivertli ekip, 7 Mayıs 2017'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda sayısal olarak da dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe, kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

Kadınlar ve çocukların izlediği derbiler

İki takım arasında son yıllardaki 2 derbi tarihe geçti.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs 2012'de BJK İnönü Stadı'ndaki derbiyi, siyah-beyazlı kulübün cezası nedeniyle sadece kadınlar ve anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş ve altı çocuklar statta izleyebildi. İki takım arasındaki 97 yıllık rekabette böylece bir ilk yaşandı.

2012-2013 sezonunun ilk yarısında bu kez Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'deki derbi yine sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynandı.

Beşiktaş 18 yıllık hasretini yine 10 kişi sonlandırdı

Geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yenen ve deplasmanda rakibine karşı 18 yıllık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş, bunu yine 10 kişi kalarak ve aynı skoru elde ederek başardı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maçta Beşiktaş, kalecisi Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlı ekip, buna rağmen rakibine 4-3 üstünlük kurdu. Beşiktaş bu galibiyetin ardından 18 yıl gibi uzun bir süre Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etme sevinci yaşayamadı.

Geçen sezon rakibini yenerek 18 yıllık hasretini sonlandıran siyah-beyazlı ekip, adeta 2005'teki maçın tekrarını yaşadı. Beşiktaş, 50. dakikada Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlı ekip, eksik mücadele etmesine rağmen Fenerbahçe'yi yine 4-3 yenerek 18 yıllık hasretine son verdi.

Beşiktaş derbi maçlarda kolay yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, son dönemlerdeki derbi maçlarda daha başarılı performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 25 derbi maçı oynarken bunların büyük bölümünü mağlubiyet almadan tamamladı.

Söz konusu 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 5 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

34 gol attı

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a toplam 34 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

Fenerbahçe'ye son 7 sezonda 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 21 gol gördü.

Galatasaray filelerini 16 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

2014-2015 sezonundaki tüm derbilerde yenildi

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde tarihinin en kötü derbi performansıyla karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş, söz konusu sezondaki 4 derbi maçından da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynadığı derbi maçlarını ise 2-0'lık mağlubiyetlerle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu 4 derbi maçta gol atma başarısı da gösteremedi.

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18/12/2021 10:58